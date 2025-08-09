​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
WSJ: Умова Путіна для миру - повна окупація Донеччини

Російська пропозиція нібито містить два етапи. 

Фото: EPA/UPG

Видання The Wall Street Journal з посиланням на європейських дипломатів переповіло зміст розповіді спецпосланця Стіва Віктоффа після поїздки до Москви.

Як стверджують журналісти, під час переговорів російський диктатор Путін для підписання мирної угоди з Україною висунув низку умов, ключова з яких полягає у виведенні українських військ з Донецької області.

Це нібито має стати першим етапом реалізації мирних домовленостей, після чого фронт буде заморожено, а на другому етапі узгодженням остаточної мирної угоди займатимуться Путін і президент США Дональд Трамп - за участі Президента України Володимира Зеленського

Щодо інших окупованих територій, то Луганська область та Крим, за вимогами Путіна, залишаються під контролем Росії. Доля захоплених частин Запорізької та Херсонської областей залишається незрозумілою. Про окуповані райони Сумщини та Харківщини у матеріали WSJ узагалі не йдеться.

Джерела видання говорять, що Україна нібито "принципово не проти пропозицій", але за будь-яких обставин наполягає на припиненні вогню. Дональд Трамп, ймовірно, вважає умови Путіна "привабливими". 
