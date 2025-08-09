WSJ: Умова Путіна для миру - повна окупація Донеччини

Видання The Wall Street Journal з посиланням на європейських дипломатів переповіло зміст розповіді спецпосланця Стіва Віктоффа після поїздки до Москви.

Як стверджують журналісти, під час переговорів російський диктатор Путін для підписання мирної угоди з Україною висунув низку умов, ключова з яких полягає у виведенні українських військ з Донецької області.

Це нібито має стати першим етапом реалізації мирних домовленостей, після чого фронт буде заморожено, а на другому етапі узгодженням остаточної мирної угоди займатимуться Путін і президент США Дональд Трамп - за участі Президента України Володимира Зеленського.

Щодо інших окупованих територій, то Луганська область та Крим, за вимогами Путіна, залишаються під контролем Росії. Доля захоплених частин Запорізької та Херсонської областей залишається незрозумілою. Про окуповані райони Сумщини та Харківщини у матеріали WSJ узагалі не йдеться.

Джерела видання говорять, що Україна нібито "принципово не проти пропозицій", але за будь-яких обставин наполягає на припиненні вогню. Дональд Трамп, ймовірно, вважає умови Путіна "привабливими".