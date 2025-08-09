Слідство стверджує, що жінка вимагала та отримала від представника двох компаній понад 270 тисяч гривень за те, щоб не вживати заходів максимального нарахування штрафів за порушення митного законодавства.

Суд відправив під варту співробітницю Одеської митниці у справі про отримання хабаря, повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, підозрювана, користуючись службовим становищем, вимагала та отримала від представника двох компаній понад 270 тисяч гривень. Натомість обіцяла не вживати заходів щодо максимального нарахування штрафів за порушення митного законодавства.

За це працівниця митниці 7 серпня отримала підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди, поєднане з її вимаганням.

Суд 8 серпня обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави у сумі 787 тис грн.