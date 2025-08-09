Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Суд відправив під варту співробітницю Одеської митниці у справі про отримання хабаря

Слідство стверджує, що жінка вимагала та отримала від представника двох компаній понад 270 тисяч гривень за те, щоб не вживати заходів максимального нарахування штрафів за порушення митного законодавства.

Фото: Офіс Генпрокурора

Суд відправив під варту співробітницю Одеської митниці у справі про отримання хабаря, повідомляє Офіс Генпрокурора. 

За даними слідства, підозрювана, користуючись службовим становищем, вимагала та отримала від представника двох компаній понад 270 тисяч гривень. Натомість обіцяла не вживати заходів щодо максимального нарахування штрафів за порушення митного законодавства.

За це працівниця митниці 7 серпня отримала підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди, поєднане з її вимаганням.

Суд 8 серпня обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави у сумі 787 тис грн.
