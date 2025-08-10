Росіяни атакували безпілотниками Козачу Лопань, є постраждала

Російські окупанти завдали ударів по Козачолопанському округу на Харківщині. Постраждала літня жінка.

Про це повідомляє очільник Дергачівської МВА Микола Задоренко.

"Близько 13:10 в результі удару БпЛА по Козачій Лопані поранень зазнала 67-річна місцева мешканка. З пораненнями спини, плеча та правого стегна жінку було госпіталізовано до лікарні у Харків", – ідеться у повідомленні.

Також уночі росіяни вдарили по Новій Козачій, повністю зруйнувавши приватний будинок. Минулося без постраждалих.