Сьогодні дрони СБУ вдарили по заводу у РФ, який робить деталі до ракет Х-32 та Х-101

Сьогодні вранці далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «А» СБУ вразили завод у Росії, який виробляє деталі до ракет Х-32 та Х-101. Про це це повідомило джерело LB.ua в СБУ.

“Арзамаський приладобудівний завод ім. Пландіна” розташований в Нижегородській області РФ.

Завод є складовою ВПК РФ і виробляє гіроскопічні прилади, системи управління, бортові комп’ютери та складові системи, зокрема, для ракет Х-32 та Х-101.

Підприємство входить до складу корпорації “Тактичне ракетне озброєння”. За попередніми даними, по ньому влучили щонайменше чотири безпілотники ЦСО “А” СБУ.

“Підприємства ВПК РФ, які працюють на війну проти України, є абсолютно законними військовими цілями. СБУ продовжує роботу з демілітаризації об’єктів, які виробляють зброю для терору мирних українських міст”, ‒ повідомило джерело.

Уранці 9 серпня далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "А" СБУ атакували логістичний хаб у Татарстані, де зберігаються готові до використання "Шахеди".