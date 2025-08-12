У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
На Дніпропетровщині затримали безробітного, який шпигував для ворога за Силами оборони

Він коригував ракетно-дронові атаки рф по Павлограду та відстежував рух ешелонів Сил оборони.

Затриманий російський агент
Фото: СБУ

У Дніпропетровській області контррозвідка Служби безпеки затримала місцевого 30-річного безробітного, який шпигував за підрозділами ППО та військовими ешелонами.

За даними СБУ, він зокрема коригував ракетно-дронові атаки РФ по Павлограду.

Чоловік потрапив у поле зору агресора через Телеграм-канали з пошуку "легких заробітків". Після вербування він почав обходити прифронтове місто та його околиці, щоб виявити та сфотографувати запасні командні пункти українських захисників, а також розташування комплексів протиповітряної оборони ЗСУ.

Крім того, зловмисник мав допомогти окупантам виявляти вантажні ешелони Сил оборони, визначати їхню кількість, озброєння та напрямки руху. Для цього він встановив навпроти колії телефонну камеру з павербанком та віддаленим доступом для куратора, які замаскував у коробку з-під соку.

Співробітники СБУ затримали інформатора "на гарячому", коли він заховав шпигунський пристрій біля залізничної лінії.Також убезпечили локації українських військ.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років тюрми.
﻿
