З херсонського мікрорайону Корабел евакуювали майже 1600 людей

Серед евакуйованих - 56 дітей та 164 маломобільних громадян. 

З херсонського мікрорайону Корабел евакуювали майже 1600 людей
Фото: ДСНС Херсонщини

З мікрорайону Корабел у Херсоні евакуювали 1 599 людей. Серед них - 56 дітей та 164 маломобільних громадян. 

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Зокрема, 12 серпня на 18:00 з мікрорайону Корабел було вивезено в безпечні райони Херсона 23 людини, з них 5 маломобільних громадян. 

“Звертаюся до всіх, хто залишається на Острові: будь ласка, евакуюйтеся! Це тимчасовий і вимушений крок для вашої безпеки”, - написав Шанько. 

Він запевнив, що влада надає повну підтримку всім евакуйованим - допомогу з житлом, оформленням статусу ВПО, отриманням виплат, а також безкоштовним переїздом до інших регіонів України.

Подати заявку на евакуацію можна за телефонами контакт-центру Херсонської МВА: 050 040 44 24, 098 958 17 90
