РЖД у вогні
РЖД у вогні
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ГоловнаСуспільствоВійна

Перший корпус Нацгвардії “Азов” повідомив про результати боїв у смузі своєї відповідальності

За останні дві доби в смузі відповідальності корпусу ліквідовано 151 окупанта. 

Перший корпус Нацгвардії “Азов” повідомив про результати боїв у смузі своєї відповідальності
Перший корпус Нацгвардії “Азов”
Фото: Перший корпус Нацгвардії “Азов”

В ході проведення дій 1-м корпусом НГУ “Азов”, суміжними та підпорядкованими підрозділами, російські окупаційні війська несуть значні втрати.

Про це йдеться у заяві 1-го корпусу НГУ “Азов”.

“В результаті боїв, за останні дві доби в смузі відповідальності корпусу ліквідовано 151 окупанта. Поранено більше ніж 70 загарбників”, - йдеться у повідомленні. 

Крім того, за дві доби було взято в полон 8 російських військовослужбовців.

Зазначається, що тривають бойові дії, сплановані та реалізуються заходи у районах населених пунктів у смузі відповідальності 1-го корпусу НГУ “Азов” в ОТУ “Донецьк”.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies