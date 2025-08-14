Перший корпус Нацгвардії “Азов” повідомив про результати боїв у смузі своєї відповідальності

За останні дві доби в смузі відповідальності корпусу ліквідовано 151 окупанта.

В ході проведення дій 1-м корпусом НГУ “Азов”, суміжними та підпорядкованими підрозділами, російські окупаційні війська несуть значні втрати.

Про це йдеться у заяві 1-го корпусу НГУ “Азов”.

“В результаті боїв, за останні дві доби в смузі відповідальності корпусу ліквідовано 151 окупанта. Поранено більше ніж 70 загарбників”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, за дві доби було взято в полон 8 російських військовослужбовців.

Зазначається, що тривають бойові дії, сплановані та реалізуються заходи у районах населених пунктів у смузі відповідальності 1-го корпусу НГУ “Азов” в ОТУ “Донецьк”.