Перший корпус Нацгвардії “Азов” повідомив про результати боїв у смузі своєї відповідальності

В ході проведення дій 1-м корпусом НГУ “Азов”, суміжними та підпорядкованими підрозділами, російські окупаційні війська несуть значні втрати.
Про це йдеться у заяві 1-го корпусу НГУ “Азов”.
“В результаті боїв, за останні дві доби в смузі відповідальності корпусу ліквідовано 151 окупанта. Поранено більше ніж 70 загарбників”, - йдеться у повідомленні.
Крім того, за дві доби було взято в полон 8 російських військовослужбовців.
Зазначається, що тривають бойові дії, сплановані та реалізуються заходи у районах населених пунктів у смузі відповідальності 1-го корпусу НГУ “Азов” в ОТУ “Донецьк”.
- Декілька днів тому 1-й корпус Нацгвардії “Азов” зайняв визначену смугу оборони на Покровському напрямку.