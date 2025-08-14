Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
РЖД у вогні
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
Голова МВС відвідав Донеччину, зустрівся з військовими і представниками ОВА

Клименко поспілкувався з військовими, поліцейськими, рятувальниками, працівниками сервісних підрозділів.

Голова МВС відвідав Донеччину, зустрівся з військовими і представниками ОВА
Голова МВС Ігор Клименко відвідав Донеччину
Фото: МВС

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відвідав Донеччину і зустрівся з головою обладміністрації.

Про це він повідомив у Telegram.

"Сьогодні працюю тут. Спілкуюся з військовими, поліцейськими, рятувальниками, працівниками сервісних підрозділів. Ситуацію у регіоні та спільні виклики обговорили з головою ОВА Вадимом Філашкіним. Евакуація та підтримка місцевого населення - основне завдання", - зазначив Клименко.

Голові МВС щодо оперативної обстановки на лінії фронту доповів командир 1-го корпусу НГУ "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко. Так, упродовж 12-13 серпня у смузі відповідальності корпусу ліквідовано більш як 150 окупантів, понад 70 поранено, близько 10 взято в полон. Бойові дії тривають.

Фото: МВС

Окремо Клименко заслухав доповіді командування бригад Нацгвардії, Держприкордонслужби, бойових підрозділів Нацполіції.

Серед доповідачів – новий командир бригади Нацполції "Лють" Олександр Рашевський, якого сьогодні представили особовому складу. До цього він був заступником комбрига.

Також Клименко відвідав сервісний центр МВС, який продовжує працювати в укритті, з усіма заходами безпеки, поруч із людьми. Дякую кожному працівнику, який допомагає і місцевим жителям, і нашим бійцям.

"Фронт - це не лише лінія бою. Це кожен нацгвардієць, поліцейський, рятувальник, прикордонник, який тримає свій рубіж. Дякую вам за службу!", - додав міністр внутрішніх справ. 

  • 15 серпня відбудеться перша за повномасштабну війну зустріч американського і російського лідерів. Вона відбудеться на території США – в штаті Аляска. За даними американської преси, керівник Кремля Владімір Путін вимагає, щоб Україна вивела в армію з Донецької області, і тоді Росія буде готова на "перемир'я".
  • Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що будь-які питання стосовно територіальної цілісності України не можуть обговорюватись без врахування волі українського народу і Конституції. 
  • Раніше Зеленський також наголошував, що росіяни "будуть робити все, аби після 15 числа готуватись до наступальних дій" - Росія вже почала пересувати війська з Сумського напрямку на Запорізький і Покровський. 
