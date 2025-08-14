Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відвідав Донеччину і зустрівся з головою обладміністрації.

Про це він повідомив у Telegram.

"Сьогодні працюю тут. Спілкуюся з військовими, поліцейськими, рятувальниками, працівниками сервісних підрозділів. Ситуацію у регіоні та спільні виклики обговорили з головою ОВА Вадимом Філашкіним. Евакуація та підтримка місцевого населення - основне завдання", - зазначив Клименко.

Голові МВС щодо оперативної обстановки на лінії фронту доповів командир 1-го корпусу НГУ "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко. Так, упродовж 12-13 серпня у смузі відповідальності корпусу ліквідовано більш як 150 окупантів, понад 70 поранено, близько 10 взято в полон. Бойові дії тривають.

Фото: МВС

Окремо Клименко заслухав доповіді командування бригад Нацгвардії, Держприкордонслужби, бойових підрозділів Нацполіції.

Серед доповідачів – новий командир бригади Нацполції "Лють" Олександр Рашевський, якого сьогодні представили особовому складу. До цього він був заступником комбрига.

Також Клименко відвідав сервісний центр МВС, який продовжує працювати в укритті, з усіма заходами безпеки, поруч із людьми. Дякую кожному працівнику, який допомагає і місцевим жителям, і нашим бійцям.

"Фронт - це не лише лінія бою. Це кожен нацгвардієць, поліцейський, рятувальник, прикордонник, який тримає свій рубіж. Дякую вам за службу!", - додав міністр внутрішніх справ.