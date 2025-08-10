​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Андрющенко: окупанти масово перекидають техніку й війська на Запорізький і Донецький напрямки

Загалом до 15 одиниць техніки на тралах.

Андрющенко: окупанти масово перекидають техніку й війська на Запорізький і Донецький напрямки
Фото: Петро Андрющенко

Росіяни масово перекидають важку техніку та військових на Запорізький і Донецький напрямки. 

Про це інформує керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

"Вчора весь вечір і ніч росіяни масово перекидали танки, вантажівки з БК та живою силою, бронетехніку на Запорізький напрям. Не менш 15 тралів з танками та 10 з іншими видами бронетехніки, понад 30 вантажівок з БК. Плюс – паливозаправники. Найбільше поповнення на Запоріжжі за липень-серпень", – ідеться у повідомленні.

Також зафіксовані зустрічні переміщення військової техніки з Бердянського напрямку на північ Донецької області — танки, БТРи та гармати рухаються у складі організованих колон під охороною військової комендатури/поліції. Рух відбувається пізно ввечері.

"Загалом до 15 одиниць на тралах", – каже Андрющенко.
