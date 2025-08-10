Андрющенко: окупанти масово перекидають техніку й війська на Запорізький і Донецький напрямки

Загалом до 15 одиниць техніки на тралах.

Росіяни масово перекидають важку техніку та військових на Запорізький і Донецький напрямки.

Про це інформує керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

"Вчора весь вечір і ніч росіяни масово перекидали танки, вантажівки з БК та живою силою, бронетехніку на Запорізький напрям. Не менш 15 тралів з танками та 10 з іншими видами бронетехніки, понад 30 вантажівок з БК. Плюс – паливозаправники. Найбільше поповнення на Запоріжжі за липень-серпень", – ідеться у повідомленні.

Також зафіксовані зустрічні переміщення військової техніки з Бердянського напрямку на північ Донецької області — танки, БТРи та гармати рухаються у складі організованих колон під охороною військової комендатури/поліції. Рух відбувається пізно ввечері.

"Загалом до 15 одиниць на тралах", – каже Андрющенко.