Андрющенко: окупанти масово перекидають техніку й війська на Запорізький і Донецький напрямки

Росіяни масово перекидають важку техніку та військових на Запорізький і Донецький напрямки.
Про це інформує керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.
"Вчора весь вечір і ніч росіяни масово перекидали танки, вантажівки з БК та живою силою, бронетехніку на Запорізький напрям. Не менш 15 тралів з танками та 10 з іншими видами бронетехніки, понад 30 вантажівок з БК. Плюс – паливозаправники. Найбільше поповнення на Запоріжжі за липень-серпень", – ідеться у повідомленні.
Також зафіксовані зустрічні переміщення військової техніки з Бердянського напрямку на північ Донецької області — танки, БТРи та гармати рухаються у складі організованих колон під охороною військової комендатури/поліції. Рух відбувається пізно ввечері.
"Загалом до 15 одиниць на тралах", – каже Андрющенко.
- На півдні України російська армія продовжує активні штурмові дії на Придніпровському напрямку,. Ворог намагається взяти під контроль острівну зону в дельті Дніпра.