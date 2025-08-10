Через дронову атаку на Сумщині горіло пшеничне поле

Сьогодні, 10 серпня, унаслідок російських дронових атак у Сумській області горіло пшеничне поле і пошкоджений автомобіль.
Як написав начальник ОВА Олег Григоров у телеграмі, у Сумському районі ворог активно застосовував безпілотники – як розвідувальні, так і ударні.
Кілька ворожих розвіддронів сили оборони знищили на території кількох старостинських округів Сумської громади.
Внаслідок атаки російського ударного БпЛА на території одного з агропідприємств загорілося поле – знищено близько гектара пшениці.
Ще одним ударом ворожого дрона пошкоджено автомобіль.
Обійшлося без постраждалих.
- 10 серпня вранці російський безпілотник вдарив по даху будівлі Сумської ОВА.