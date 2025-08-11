Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
Міноборони визначило перелік підрозділів ЗСУ та штатних посад для операторів БПС за проєктом “Контракт 18-24”

За проєктом “Контракт 18-24” можна обрати для служби один із 46 підрозділів ЗСУ.

Міноборони визначило перелік підрозділів ЗСУ та штатних посад для операторів БПС за проєктом “Контракт 18-24”
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Міноборони затвердило перелік підрозділів Збройних Сил України та штатних посад операторів безпілотних систем, на яких можуть проходити службу добровольці за проєктом “Контракт 18-24”.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Відтепер за проєктом “Контракт 18-24” можна обрати для служби один із 46 підрозділів ЗСУ.

Серед них, зокрема, 414-та окрема бригада ударних безпілотних авіаційних систем “Птахи Мадяра”, 20 окремий полк безпілотних систем “К-2”, 427 окремий полк безпілотних систем “Рарог, 429 окремий полк безпілотних систем “АХІЛЛЕС” тощо.

Також до підрозділів сил і родів військ, які вже брали участь у проєкті, долучені підрозділи Сил спеціальних операцій та Сил підтримки.

Генштаб затвердив перелік із 32-х штатних посад, пов’язаних з експлуатацією безпілотних систем. Серед них:

  • оператор гусеничних (колісних) наземних роботизованих комплексів;
  • оператор інженерних наземних роботизованих комплексів;
  • оператор БПЛА літакового типу бойового та спеціального призначення;
  • оператор безпілотних авіаційних комплексів мультироторного типу бойового та спеціального призначення;
  • оператор FPV-дронів;
  • оператор-майстер безпілотних авіаційних комплексів;
  • оператор-розвідник безпілотних авіаційних комплексів;
  • майстер безпілотних авіаційних комплексів.
﻿
