Міноборони визначило перелік підрозділів ЗСУ та штатних посад для операторів БПС за проєктом “Контракт 18-24”

За проєктом “Контракт 18-24” можна обрати для служби один із 46 підрозділів ЗСУ.

Міноборони затвердило перелік підрозділів Збройних Сил України та штатних посад операторів безпілотних систем, на яких можуть проходити службу добровольці за проєктом “Контракт 18-24”.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Відтепер за проєктом “Контракт 18-24” можна обрати для служби один із 46 підрозділів ЗСУ.

Серед них, зокрема, 414-та окрема бригада ударних безпілотних авіаційних систем “Птахи Мадяра”, 20 окремий полк безпілотних систем “К-2”, 427 окремий полк безпілотних систем “Рарог, 429 окремий полк безпілотних систем “АХІЛЛЕС” тощо.

Також до підрозділів сил і родів військ, які вже брали участь у проєкті, долучені підрозділи Сил спеціальних операцій та Сил підтримки.

Генштаб затвердив перелік із 32-х штатних посад, пов’язаних з експлуатацією безпілотних систем. Серед них: