Міноборони визначило перелік підрозділів ЗСУ та штатних посад для операторів БПС за проєктом “Контракт 18-24”

Міноборони затвердило перелік підрозділів Збройних Сил України та штатних посад операторів безпілотних систем, на яких можуть проходити службу добровольці за проєктом “Контракт 18-24”.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Відтепер за проєктом “Контракт 18-24” можна обрати для служби один із 46 підрозділів ЗСУ.
Серед них, зокрема, 414-та окрема бригада ударних безпілотних авіаційних систем “Птахи Мадяра”, 20 окремий полк безпілотних систем “К-2”, 427 окремий полк безпілотних систем “Рарог, 429 окремий полк безпілотних систем “АХІЛЛЕС” тощо.
Також до підрозділів сил і родів військ, які вже брали участь у проєкті, долучені підрозділи Сил спеціальних операцій та Сил підтримки.
Генштаб затвердив перелік із 32-х штатних посад, пов’язаних з експлуатацією безпілотних систем. Серед них:
- оператор гусеничних (колісних) наземних роботизованих комплексів;
- оператор інженерних наземних роботизованих комплексів;
- оператор БПЛА літакового типу бойового та спеціального призначення;
- оператор безпілотних авіаційних комплексів мультироторного типу бойового та спеціального призначення;
- оператор FPV-дронів;
- оператор-майстер безпілотних авіаційних комплексів;
- оператор-розвідник безпілотних авіаційних комплексів;
- майстер безпілотних авіаційних комплексів.