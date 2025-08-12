«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Росіяни зосередили на Покровському напрямку понад 110 тисяч військових, - Генштаб

Окупанти також не припиняють спроб просочуватися диверсійними і малими піхотними групами через наші оборонні порядки. 

Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Сили оборони вживають заходів, аби зупинити просування російських окупаційних військ на Добропільському та Покровському напрямках.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Захисники України ведуть важкі оборонні бої проти переважаючих сил ворога. Так, лише на Покровському напрямку росіяни зосередили угруповання чисельністю понад 110 тисяч особового складу

"Щоб проникнути в глибину нашої оборони, російські загарбники діють зухвало. Не зважаючи на втрати, вони намагаються просочуватися диверсійними і малими піхотними групами через наші оборонні порядки. Зокрема, декілька малочисельних груп противника, обійшовши позиції українських захисників, здійснили спробу просунутися в напрямку населеного пункту Золотий Колодязь. Крім того, користуючись особливостями місцевого ландшафту диверсанти потай проникали у населені пункти - Веселе, Вільне, Рубіжне, Кучерів Яр", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі наголосили, що деякі з таких груп вже знищені, решта - в процесі знищення

"Ситуація непроста й динамічна, однак Сили оборони вживають всіх необхідних заходів, щоб виявити та знищити ворожі групи. Зокрема, рішенням головнокомандувача ЗСУ для посилення стійкості оборони виділено додаткові сили і засоби, а також сплановано заходи для блокування груп противника у визначеному районі. Резервні підрозділи вже виявили ворога та мають перші успіхи: окупантів знищують та беруть у полон", - зазначили в Генштабі. 

Як повідомлялося, декілька днів тому 1-й корпус Нацгвардії "Азов"  долучився до оборони на Покровському напрямку.
