Суспільство

З російської окупації вдалося повернути ще одну групу українських дітей

Підлітки в окупації не боялися співати український гімн в російській школі.

З російської окупації вдалося повернути ще одну групу українських дітей
В Україну з російської окупації повернули 12 дітей
Фото: Андрій Єрмак

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати ще одну групу українських дітей з тимчасово окупованих територій.  

Про це повідомляє очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Серед врятованих — хлопчик, чия мама загинула, а батько втратив ноги під час атаки дроном. Сестра та два брати, опікунам яких погрожували відібрати дітей через відмову від російських документів.

Підлітки, які навіть у російській школі співали заборонений гімн України, родина, що жила на замінованій вулиці у постійному страху смерті. 

"Дехто з них нарешті воззʼєднався з батьками після майже трирічної розлуки.  Дякую Save Ukraine та всім партнерам за сприяння у поверненні дітей.  Виконуємо завдання Президента — повернути всіх дітей", — наголошує глава Офісу президента. 
﻿
