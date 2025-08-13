З російської окупації вдалося повернути ще одну групу українських дітей

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати ще одну групу українських дітей з тимчасово окупованих територій.
Про це повідомляє очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.
Серед врятованих — хлопчик, чия мама загинула, а батько втратив ноги під час атаки дроном. Сестра та два брати, опікунам яких погрожували відібрати дітей через відмову від російських документів.
Підлітки, які навіть у російській школі співали заборонений гімн України, родина, що жила на замінованій вулиці у постійному страху смерті.
"Дехто з них нарешті воззʼєднався з батьками після майже трирічної розлуки. Дякую Save Ukraine та всім партнерам за сприяння у поверненні дітей. Виконуємо завдання Президента — повернути всіх дітей", — наголошує глава Офісу президента.
- Україна не може домовитися з росіянами про повернення дітей, тож це доводиться робити через посередництво інших країн, Зеленський.