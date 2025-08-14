Больові точки. Проблеми під Добропіллям
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
РЖД у вогні
Головне за ніч та ранок четверга, 14 серпня: майже 150 штурмів ворога, ситуація на Добропільському напрямку

Нічна повітряна атака, 148 бойових зіткнень, бої на Покровському та Новопавлівському напрямках, ворожі обстріли, пожежа на НПЗ у Волгограді, загроза повені на Алясці.

Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Ситуація на Добропільському напрямку стабілізована, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“Завдяки героїчним зусиллям наших Сил оборони лінія фронту надійно тримається. Дякую всім, хто в цю скрутну мить виконав завдання на найскладнішій ділянці та показав приклад стійкості й професіоналізму. Ми своєю чергою, як обласна влада, продовжуємо допомагати війську, підтримувати безпеку в громадах і працюємо далі”, – написав Філашкін.

Нагадаємо, 11 серпня проєкт DeepState повідомив про активне просування російських військ в районі Добропілля. Згодом стало відомо, що «Азов» долучився до оборони на Покровському напрямку: противник, намагаючись просуватися на напрямку, зазнає значних втрат у живій силі та техніці.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 148 боїв, понад третина з них (56) – на Покровському напрямку.

На Новопавлівському напрямку наші захисники зупинили 14 спроб прорвати оборонні рубежі наших військ в районах населених пунктів Маліївка, Товсте, Шевченко та Олександроград.

Сили оборони уразили 8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 артилерійські засоби, склад матеріально-технічних засобів, пункт управління та радіолокаційну станцію російських загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 990 солдатів, 5 танків, 3 бойові броньовані машини, 29 артилерійських систем та одну РСЗВ. Від початку повномасштабного вторгнення ворожі війська втратили близько 1 067 100 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Уночі зафіксували влучання 21 ворожого БпЛА на 12 локаціях.

Сили ППО знешкодили 24 дрони.

Більше інформації – в новині.

У російському Волгограді внаслідок удару безпілотниками зайнялася пожежа на нафтопереробному заводі.

"Загоряння та витік нафтопродуктів" офіційно підтвердив навіть лояльний Кремлю місцевий губернатор Андрій Бочаров. Аеропорт Волгограда припинив роботу.

Підприємство "Лукойд-Волгограднафтопереробка" є найбільшим у своїй галузі в Південному федеральному окрузі Росії. Воно здатне обробити за рік 14,8 мільйона тонн нафти.

Президент Дональд Трамп під час телефонної розмови в середу заявив європейським лідерам, що не має наміру обговорювати будь-які можливі розділи територій на зустрічі з очільником Кремля Путіним на Алясці цього тижня, передає NBC із посиланням на двох європейських чиновників та ще трьох осіб, поінформованих про розмову.

Трамп під час телефонної розмови, в якій також брав участь президент України Володимир Зеленський, заявив, що він йде на зустріч з Путіним з метою забезпечення припинення вогню в Україні, повідомили ці джерела. Президент США та європейські лідери погодилися, що припинення вогню в Україні має бути запроваджене до початку мирних переговорів. Вони додали, що після розмови у деяких європейських лідерів склалося враження, що Трамп не налаштований оптимістично щодо результатів своєї зустрічі з Путіним.

Більше інформації – в новині.

Усе про прогнози та події, які супроводжують прийдешню зустріч Трампа і Путіна, - у матеріалі LB.ua.

Національна погодна служба США попередила про загрозу повені, спричиненої виходом талої води з природного басейну, утвореного Менденхолльським льодовиком на Алясці.

Як пише BBC, метеорологи прогнозують рекордне підняття рівня води у районі Джуно - це офіційна столиця Аляски, хоча за розміром місто поступається Анкориджу, який у п'ятницю має прийняти саміт російського диктатора Путіна та президента США Дональда Трампа.

Губернатор Аляски Майк Данліві оголосив попередження про можливе стихійне лихо через "невідворотну загрозу катастрофічної повені" у районі Джуно. Населення попередили, що для їхніх домівок існує велика загроза підтоплення, тому буде проведено евакуацію.

Для Анкориджа загрози немає, зустріч Путіна і Трампа має відбутися за узгодженим графіком. 

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося! 
