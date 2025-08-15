Головне за ніч та ранок п'ятниці, 15 серпня: майже 150 боєзіткнень, обстріли Харківщини, зустріч на Алясці

Нічна повітряна атака, 149 бойових зіткнень, бої на Покровському та Новопавлівському напрямках, ворожі обстріли, ураження морського порту у Астраханській області, успіхи Українців на Всесвітніх іграх-2025 у Китаї.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 149 штурмів противника.

Найбільше боїв пройшло на Покровському (53), Лиманському (20) і Новопавлівському (21) напрямках фронту.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 940 солдатів і літак. Від початку повномасштабного вторгнення війська РФ втратили близько 1 068 040 осіб.

Учора, 14 серпня, Сили оборони уразили морський порт "Оля" у Астраханській області РФ, який є логістичним пунктом постачання товарів військового призначення з Ірану, повідомив Генштаб.

Цей об’єкт використовується російським агресором як важливий логістичний пункт постачання товарів військового призначення з Ірану. За наявною інформацією, уражене судно "Порт Оля 4", завантажене комплектуючими до БпЛА типу “Shahed” та боєприпасами з Ірану.

Сили оборони вдарили також по нафтопереробному заводі в Сизрані.

Упродовж доби через російські атаки на Харківщині загинули четверо мирних мешканців. Ще двоє людей поранені.

Минулої доби ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів Харківської області.

Армія РФ атакувала вночі балістикою і дронами, ППО знешкодила 63 безпілотники.

Зафіксували влучання ракет та 34 БпЛА на 13 локаціях.

Сьогодні в штаті Аляска на американській військовій базі в Анкоріджі об 11:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом) розпочнеться зустріч американського президента Дональда Трампа й російського диктатора Путіна.

Такий розклад журналістам оголосили в Білому домі, пишуть US News із посиланням на інформацію агентства Reuters.

Це не лише перші очні переговори після повернення Трампа до Білого дому, а й загалом перша для Путіна зустріч такого рівня після того, як він вторгнувся в Україну в лютому 2022. Окрім лідерів країн, окремі перемовини матимуть їхні команди, а завершитися зустріч має преспідходом.

14 серпня українські спортсмени здобули на Всесвітніх іграх-2025 у Китаї три золоті медалі.

Гліб Мазур переміг у змаганнях з кікбоксингу у ваговій категорії 63,5 кг, а Роман Щербатюк - у ваговій категорії понад 91 кілограм. Крім того, чоловіча збірна з кікбоксингу стала найкращою у командних змаганнях.

Таким чином українці виграли на Іграх 14 золотих нагород і посідають третю сходинку у медальному заліку. На першому місці Китай - 39 медалей (25 золотих, 7 срібних, 7 бронзових), на другому - Німеччина - 43 (15, 14, 14), у України 33 нагороди (14, 9, 10).

