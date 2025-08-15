Сили оборони вдарили по нафтопереробному заводі в Сизрані

Сили оборони у ніч на 15 серпня вдарили по Сизранському нафтопереробному заводі, що в Самарській області Росії. Це підприємство “Роснафти” виготовляє широкий спектр пального, серед іншого – авіаційний гас.

Воно забезпечує ворожі збройні сили, повідомили в Генштабі. Ціль успішно вражена, там були пожежа й вибухи.

Також армія України здійснила вогневе ураження пункту управління 132 окремої мотострілецької бригади 51 армії збройних сил рф у місті Єнакієве, що на тимчасово окупованій території Донецької області. Результати ураження уточнюються.

“Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити росію припинити збройну агресію проти України”, – повідомили в Генштабі.