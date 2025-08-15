Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Сили оборони вдарили по нафтопереробному заводі в Сизрані

Удару завдали вночі. 

Сили оборони вдарили по нафтопереробному заводі в Сизрані
Фото: Генштаб у Facebook

Сили оборони у ніч на 15 серпня вдарили по Сизранському нафтопереробному заводі, що в Самарській області Росії. Це підприємство “Роснафти” виготовляє широкий спектр пального, серед іншого – авіаційний гас. 

Воно забезпечує ворожі збройні сили, повідомили в Генштабі. Ціль успішно вражена, там були пожежа й вибухи. 

Також армія України здійснила вогневе ураження пункту управління 132 окремої мотострілецької бригади 51 армії збройних сил рф у місті Єнакієве, що на тимчасово окупованій території Донецької області. Результати ураження уточнюються.

“Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити росію припинити збройну агресію проти України”, – повідомили в Генштабі. 
