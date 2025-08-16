Сили ППО уночі знищили 61 з 85 ворожих БпЛА

У ніч на 16 серпня ворог атакував Україну балістичною ракетою Іскандер-М та 85-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово – рф., Гвардійське – ТОТ Криму, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Під ворожою атакою опинилися прифронтові райони Сумщини, Донеччини, Чернігівщини, Дніпропетровщини.

Повітряний напад відбивали підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 61 ворожий БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання ракет та 24 БпЛА на 12 локаціях.