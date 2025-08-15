Четверо мешканців Харківщини загинули, і ще двоє постраждали через обстріли РФ

Упродовж доби через російські атаки на Харківщині загинули четверо мирних мешканців. Ще двоє людей поранені.
Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів Харківської області.
У с. Козача Лопань Дергачівської громади загинув 64-річний чоловік, а у с. Нечволодівка Кіндрашівської громади – 69-річні чоловік і жінка, постраждала 76-річна жінка. В с. Нова Козача Дергачівської громади загинув 38-річний чоловік, постраждав 38-річний.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- КАБ;
- БпЛА типу «Молнія»;
- 2 fpv-дрони;
- БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Харківському районі пошкоджено 2 приватні будинки у селах Козача Лопань та Нова Козача.
- у Куп'янському районі пошкоджено 2 приватні будинки в Куп'янську та автомобіль у с. Нечволодівка.
- у Ізюмському районі пошкоджено гараж, 2 автомобілі, трактор, овочесховище (сел. Борова).
На Південно-Слобожанському напрямку від початку доби ворог здійснив одну наступальну дію поблизу Глибокого.
На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Голубівка та Загризове.