РЖД у вогні
РЖД у вогні
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ГоловнаСуспільствоВійна

Четверо мешканців Харківщини загинули, і ще двоє постраждали через обстріли РФ

Ворог запускав по області дрони різних типів і КАБ.

Четверо мешканців Харківщини загинули, і ще двоє постраждали через обстріли РФ
Наслідки російського удару, ілюстративне фото
Фото: Дергачівська МВА

Упродовж доби через російські атаки на Харківщині загинули четверо мирних мешканців. Ще двоє людей поранені.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов. 

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів Харківської області.

У с. Козача Лопань Дергачівської громади загинув 64-річний чоловік, а у с. Нечволодівка Кіндрашівської громади – 69-річні чоловік і жінка, постраждала 76-річна жінка. В с. Нова Козача Дергачівської громади загинув 38-річний чоловік, постраждав 38-річний. 

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • КАБ;
  • БпЛА типу «Молнія»;
  • 2 fpv-дрони;
  • БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Харківському районі пошкоджено 2 приватні будинки у селах Козача Лопань та Нова Козача.
  • у Куп'янському районі пошкоджено 2 приватні будинки в Куп'янську та автомобіль у с. Нечволодівка.
  • у Ізюмському районі пошкоджено гараж, 2 автомобілі, трактор, овочесховище (сел. Борова).

На Південно-Слобожанському напрямку від початку доби ворог здійснив одну наступальну дію поблизу Глибокого. 

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Голубівка та Загризове.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies