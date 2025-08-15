Четверо мешканців Харківщини загинули, і ще двоє постраждали через обстріли РФ

Ворог запускав по області дрони різних типів і КАБ.

Упродовж доби через російські атаки на Харківщині загинули четверо мирних мешканців. Ще двоє людей поранені.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів Харківської області.

У с. Козача Лопань Дергачівської громади загинув 64-річний чоловік, а у с. Нечволодівка Кіндрашівської громади – 69-річні чоловік і жінка, постраждала 76-річна жінка. В с. Нова Козача Дергачівської громади загинув 38-річний чоловік, постраждав 38-річний.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

КАБ;

БпЛА типу «Молнія»;

2 fpv-дрони;

БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Харківському районі пошкоджено 2 приватні будинки у селах Козача Лопань та Нова Козача.

у Куп'янському районі пошкоджено 2 приватні будинки в Куп'янську та автомобіль у с. Нечволодівка.

у Ізюмському районі пошкоджено гараж, 2 автомобілі, трактор, овочесховище (сел. Борова).

На Південно-Слобожанському напрямку від початку доби ворог здійснив одну наступальну дію поблизу Глибокого.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Голубівка та Загризове.