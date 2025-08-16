Путін залишив Аляску, Трамп вирушив на інтерв'ю Fox News

Британський мовник BBC повідомив, що кремлівський диктатор Путін піднявся на борт свого президентського літака для відбуття до Росії.

На території США він провів загалом лише близько 5 годин, понад половину з яких тривали переговори у форматі "три на три" з Дональдом Трампом. Ще деякий час було витрачено на покладання квітів до пам'ятника радянським солдатам на Алясці.

Натомість Дональд Трамп одразу після саміту та телефонних дзвінків європейським лідерам, про які він говорив на пресконференції, вирушив на інтерв'ю з лояльним до нього та Республіканської партії телеканалом Fox News.