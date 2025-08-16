Путін після саміту з Трампом знову заявив, що для закінчення війни в Україні він хоче усунення "першопричин конфлікту"

Російський лідер Владімір Путін після саміту з президентом США Дональдом Трампом не змінив риторики стосовно розпочатої ним війни в Україні. Він повторив свою заяву про те, що для закінчення війни треба "усунути першопричини" конфлікту.

Трансляцію виступу обох лідерів вело Суспільне. Преспідхід був коротким, і журналістам не дали можливості поставити запитання.

Першим говорив саме Путін. Як і завжди під час своїх виступів, лідер країни-агресорки намагався перекласти відповідальність на жертву агресії.