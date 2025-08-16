​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Путін після саміту з Трампом знову заявив, що для закінчення війни в Україні він хоче усунення "першопричин конфлікту"

Російський лідер традиційно в усьому звинуватив Україну. 

Путін після саміту з Трампом знову заявив, що для закінчення війни в Україні він хоче усунення "першопричин конфлікту"
Пресконференція Дональда Трампа і Володимира Путіна, Аляска, 15 серпня
Фото: скрин відео

Російський лідер Владімір Путін після саміту з президентом США Дональдом Трампом не змінив риторики стосовно розпочатої ним війни в Україні. Він повторив свою заяву про те, що для закінчення війни треба "усунути першопричини" конфлікту.

Трансляцію виступу обох лідерів вело Суспільне. Преспідхід був коротким, і журналістам не дали можливості поставити запитання.

Першим говорив саме Путін. Як і завжди під час своїх виступів, лідер країни-агресорки намагався перекласти відповідальність на жертву агресії.
