Військові тепер можуть замовляти дрони-бомбардувальники через маркетплейс DOT-Chain Defence

Цей тип БпЛА додали, отримавши запити військових.

Військові тепер можуть замовляти дрони-бомбардувальники через маркетплейс DOT-Chain Defence
Фото: АОЗ

Агенція оборонних закупівель розширює перелік безпілотників, доступних для замовлення військовими у пілотній версії маркетплейсу зброї DOT-Chain Defence: окрім FPV-дронів, через ІТ-систему можна замовити й дрони-бомбардувальники. 

Додавання саме цього типу БпЛА було зумовлено високою потребою на фронті та безпосередньо запитами від військових.

Бойові бригади на Донецькому напрямку вже отримали такі БпЛА. Це перші поставки цього типу дронів саме через ІТ-систему - термін доставки на фронт від моменту замовлення склав 13 днів

Наразі у маркетплейсі доступні 138 типів дронів від 15 виробників.

Раніше Агенція оборонних закупівель заявила, що поставила 1000 дронів на передову менш ніж за 2 тижні завдяки DOT-Chain Defence. Це в 4 рази швидше, ніж при використанні стандартної процедури закупівлі.
