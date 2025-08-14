Агенція оборонних закупівель заявила, що поставила 1000 дронів на передову менш ніж за 2 тижні завдяки DOT-Chain Defence

Це в 4 рази швидше, ніж при використанні стандартної процедури закупівлі. ІТ-система DOT-Chain Defence працює як маркетплейс: військові за кошти АОЗ самостійно обирають необхідні їм типи та кількість безпілотників.

Військові Донецького, Запорізького, Харківського та Херсонського напрямків вже отримали першу тисячу FPV-дронів, замовлені через маркетплейс зброї DOT-Chain Defence, повідомляє Агенція оборонних закупівель (АОЗ).

Строк поставки з моменту оформлення заявки в системі склав менше 2 тижнів, що в 4 менше, ніж при використанні стандартної процедури закупівлі.

Загалом за перші два тижні роботи ІТ-системи DOT-Chain Defence військові сформували 43 замовлення на 6918 дронів (FPV та бомберів) на загальну суму майже 245 млн грн.

“Ми вже бачимо перші результати роботи DOT-Chain Defence – дрони, замовлені через маркетплейс, вже прибули до підрозділів. Найшвидша доставка від замовлення до отримання склала лише 6 днів. Кожен день, який ми зменшуємо від моменту заявки до доставки на фронт, - це збереженні життя і швидша адаптація до змін на полі бою”, - зазначив директор АОЗ Арсен Жумаділов.

Наразі маркетплейс зброї DOT-Chain Defence функціонує в пілотному режимі. Участь у ньому беруть 12 бригад, які працюють на напрямках із найбільшою інтенсивністю бойових дій. Перші замовлення військові здійснили 31 липня.

«Після першого ознайомлення з системою скепсис змінився на зацікавлення і підтримку. Бо вона дійсно забирає зайву бюрократію з бойових підрозділів і дозволяє швидко отримати те, що потрібно – тоді, коли це потрібно», – говорить відповідальний за роботу в маркетплейсі DOT-Chain Defence військовий Олег із позивним «Патріот» 93–ї окремої механізованої бригади «Холодний яр».

Щоб забезпечити безперебійний старт роботи системи, команда АОЗ та ДОТ провела спеціальні навчання для підрозділів. Перший етап -- онлайн-ознайомлення з особливостями роботи системи, другий -- виїзні візити безпосередньо в зону бойових дій, під час яких військовим допомагали робити перші замовлення.

“Такі візити стануть регулярними. Це частина ширшої стратегії Агенції оборонних закупівель для системної роботи зі зворотним зв’язком від військових. Завдяки цьому АОЗ планує оперативно адаптовувати систему до реальних потреб ЗСУ”, - наголосив Арсен Жумаділов.

Після завершення тестування DOT-Chain Defence масштабують на всі Збройні сили та розширять перелік доступних для замовлення засобів — РЕБ/РЕР, НРК та інші типи безпілотних літальних апаратів, а також скиди до них.

Цей проєкт реалізовано Агенцією оборонних закупівель спільно з Державним оператором тилу, Офісом ефективного регулювання BRDO за підтримки Міністерства оборони Німеччини.