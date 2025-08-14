СБУ зібрала доказову базу на "інформаційних диверсантів" Медведчука, яких "здав" Молчанов

Служба безпеки зібрала масштабну доказову базу на інформаційних диверсантів, які під керівництвом Віктора Медведчука займаються медійними атаками по Україні.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Йдеться про 12-х учасників організованої злочинної групи під назвою "Другая Украина", яка функціонує у Москві під виглядом громадського об’єднання. Покази на них зібрані різних джерел, включаючи свідчення "політичного експерта" із медійного пулу Медведчука Кирила Молчанова, якого навесні цього року затримали у Польщі і який зараз знаходиться під арештом у Києві та співпрацює зі слідством.
Встановлено, що Молчанов працював одночасно на дві російські спецслужби: ФСБ та зовнішню розвідку РФ. Одним із його "прямих контактів" був перший заступник п'ятої служби ФСБ генерал-лейтенант Георгій Грішаєв. Відповідне листування знайшли в телефоні підозрюваного.
За вказівкою окупантів Молчанов та його поплічники займалися виправдовуванням російської агресії, дискредитацією України на міжнародній арені та розхитуванням внутрішньої ситуації в країнах-партнерах нашої держави. Сам Молчанов також організовував на території ЄС вуличні акції в інтересах Кремля, де закликав до згортання міжнародної підтримки України.
Керував цією діяльністю особисто Медведчук. Зокрема, він погодив створення організації "Другая Украина" безпосередньо з Владіміром Путіним, після чого очільник кремля доручив ФСБ координувати цей проєкт. Далі Медведчук власноруч сформував "штат", до якого увійшли топменеджмент і пропагандисти підсанкційних телеканалів екснардепа. Більшість з них виїхала до Росії на початку повномасштабної війни. Вони готували та поширювали антиукраїнський контент через підконтрольні Телеграм-канали, відеохостинг Ютуб та зарубіжний рупор кремля "Голос Європи" (Voice of Europe), щодо якого, завдяки співпраці СБУ та правоохоронців Чехії, у 2024 році ЄС запровадив санкції.
Після виходу таких повідомлень їх миттєво підхоплювали кремлівські пропагандисти для масового тиражування на своїх інформресурсах.
Також встановлено, що Медведчук особисто займається фінансуванням злочинної організації і для цього тісно взаємодіє з адміністрацією Путіна та урядовими структурами РФ. На підставі зібраних доказів заочно повідомили про підозру Медведчуку та його "підлеглим" це: Денис Жарких, Артем Марчевський, Роман Коваленко, Руслан Калинчук, Яків Таксюр, Юрій Дудкін, Руслан Коцаба, Наталія Хорошевська, Богдан Гіганов, Олег Ясинський, Олександр Лазарєв.
Злочини кваліфіковано за кількома статтями Кримінального кодексу: ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, вчинені у складі організованої злочинної групи); ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ч. 3 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками, вчинені у складі організованої злочинної групи); ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинене у складі організованої злочинної групи).
Молчанову окремо повідомлено про додаткову підозру за фактом роботи на ворожі спецслужби (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу, державна зрада, вчинена в умовах війни). Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
- Нагадаємо, восени минулого року журналісти викрили діяльність з дезінформації агенції “Агенція соціального дизайну” (“АСД”), яка працює на Кремль. Зокрема, агенція використовує дезінформацію для дискредитації України, її найвищого керівництва та громадян. Її керівник - політтехнолог Ілля Гамбашидзе. Згідно з документами витоку, політтехнологи Гамбашидзе стоять за запуском та розкруткою “політичного руху” Медведчука “Другая Украина”. Про створення цього “руху” він заявив у січні 2023.