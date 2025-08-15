У липні Міноборони допустило до експлуатації 9 нових зразків РЕБ

Протягом липня 2025 року Міністерство оборони України допустило до експлуатації у Силах оборони 9 нових систем радіоелектронної боротьби/розвідки.

Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки.

Міноборони продовжує поповнювати арсенал засобів РЕБ Сил оборони новими зразками, які відповідають вимогам фронту. В умовах сучасної війни результат виконання військових завдань багато у чому залежить саме від ефективності систем РЕБ/РЕР, які використовують наші захисники.

За 7 місяців 2025 року оборонне відомство допустило до експлуатації майже 80 зразків РЕБ/РЕРу, торік – понад 150. Майже всі вони – розробки українських зброярів.