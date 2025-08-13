У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
​У Запоріжжі священник УПЦ МП координував агентурну мережу російської воєнної розвідки

Клірик підшукував проросійськи налаштованих мешканців під час проповідей, і вербував їх.

Фото: СБУ

Військова контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала в Запоріжжі агентурну мережу російської воєнної розвідки, яку координував настоятель одного із місцевих храмів УПЦ МП.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Клірик підшукував проросійськи налаштованих мешканців під час проповідей, і вербував потенційних агентів ГУР. Його діяльність викрили, коли затримали в місті російського коригувальника (він уже отримав тюремний вирок). Цей чоловік дав покази на клірика і відтоді СБУ почала документувати його підривну діяльність.

Встановлено, що настоятель храму завербував також 41-річного мобілізованого. За інструкцією російської спецслужби агент передавав дані про дислокацію, чисельність та озброєння українських військ на Запорізькому напрямку. До "звіту" він включав відомості про свій батальйон та суміжні підрозділи, а також фотокопії документів щодо розгортання нових формувань ЗСУ на передовій.

Встановлено, що священник та військовий координували свої дії з резидентом (старшим агентом) від 316-го розвідцентру російського ГРУ. Ним виявився експравоохоронець із Запоріжжя, який втік на тимчасово окуповану частину території України і почав працювати на ворога.

Під час обшуків у затриманих виявлено телефони та комп’ютерну техніку із доказами злочинів. Також у клірика виявлено російський паспорт, боєприпаси до автомата Калашникова та холодну зброю.

Слідчі СБУ повідомили обом затриманим про підозру відповідно до вчинених злочинів за п’ятьма статтями Кримінального кодексу: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);чч. 1, 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);чч. 2, 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);чч. 1, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та релігійних переконань).Зловмисники перебувають під вартою.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх причетних осіб. 

Раніше в Одесі затримали двох кліриків УПЦ (МП), які поширювали російську пропаганду.
