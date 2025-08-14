ЗМІ: Білий дім знижує планку для саміту на Алясці

Американське видання The Hill стверджує, що напередодні першої після початку повномасштабного вторгнення особистої зустрічі президента США з російським диктатором Путіним Білий дім намагається знизити рівень очікувань від цієї події.

В адміністрації США не вважають, що саміт в місті Анкоридж на Алясці може негайно призвести до припинення вогню чи взагалі завершення війни. Дональд Трамп та його оточення уникають оприлюднення конкретних порядків денних чи планів на діалог з диктатором.

Сам глава держави намагається не здіймати планку очікувань надто високо і вже публічно визнав, що розраховує на другу зустріч у тристоронньому форматі, але не виключає, що вона не відбудеться.

Європейські союзники, попри чіткі позиції, озвучені США під час віртуальної зустрічі у середу, бояться, що Трамп на саміті "піде не за сценарієм" і почне обговорювати територіальні поступки України.