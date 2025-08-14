Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
На Донеччині оголосили обов'язкову евакуацію з Дружківки, а також низки сіл Андріївської громади
Фото: Зоряна Стельмах

Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Донецької області оголосила обов'язкову евакуацію у низці населених пунктів Донеччини.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. 

"Починаємо обов'язкову евакуацію родин з дітьми у примусовий спосіб з міста Дружківка, а також з сіл Андріївка, Варварівка, Новоандріївка, Роганське Андріївської громади", - наголосив він.

Наразі в цих населених пунктах орієнтовно перебуває 1879 дітей.

Голова ОВА наголосив, що росіяни щодня обстрілюють Донеччину близько 3000 разів, тому перебувати в регіоні дуже небезпечно.

"Подбайте про найрідніших - про своїх дітей! Евакуюйтесь вчасно! Усі структурні підрозділи ОДА, правоохоронці, місцева влада мають чіткий відпрацьований механізм евакуації. Закликав їх якомога швидше організувати евакуацію сімей, в яких перебувають ці діти, та забезпечити належні умови проживання. Евакуюйтесь, поки це ще можливо! Бережіть своїх близьких та не наражайте їх на небезпеку!", - додав Філашкін.
