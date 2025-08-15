Російська армія завдала удару по Дніпроському району Херсона, унаслідок чого поранень зазнала літня жінка.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 16:00 російські військові вдарили з артилерії по Дніпровському району Херсона. Внаслідок атаки 73-річна жінка дістала мінно-вибухову травму, поранення голови, рук та ніг", — ідеться у повідомленні.

Наразі потерпіла у лікарні під наглядом медиків.