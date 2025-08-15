Російська армія завдала удару по Дніпроському району Херсона, унаслідок чого поранень зазнала літня жінка.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Близько 16:00 російські військові вдарили з артилерії по Дніпровському району Херсона. Внаслідок атаки 73-річна жінка дістала мінно-вибухову травму, поранення голови, рук та ніг", — ідеться у повідомленні.
Наразі потерпіла у лікарні під наглядом медиків.
- Троє цивільних мешканців Берислава Херсонської області звернулися до лікарні з травмами через російський обстріл 12 серпня.