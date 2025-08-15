Дев'ять колаборантів, які причетні до фейкового референдуму РФ у Херсоні, отримали тюремні вироки

Зрадники отримали до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

За доказовою базою Служби безпеки до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна отримали ще дев’ять колаборантів, які організовували псевдореферендум РФ під час окупації Херсона.

Про це інформує СБУ.

Відомо, що вісім з них отримали реальні терміни покарання, ще одна зловмисниця – засуджена заочно, оскільки переховується на лівобережжі південного регіону Херсонщини.

За матеріалами справи, організаторкою групи колаборантів є мешканка Бериславського району, яка після захоплення громади пішла на співпрацю з агресором і очолила окупаційний "виборчком № 826".

До його складу вона залучила своїх "однодумців" – вісьмох односельчан. "Під час фейкового плебісциту вони обходили місцевих жителів і агітували їх підтримати "приєднання" Херсонщини до складу рф", — ідеться у повідомленні.

У ході таких "рейдів" колаборанти роздавали людям "бюлетені", в яких закликали віддавати "голоси" на користь країни-агресора.

Після деокупації Херсона, зловмисники намагалися "залягти на дно", щоб уникнути правосуддя, а їхня очільниця втекла разом із окупантами на тимчасово окуповане лівобережжя області.

Контррозвідники та слідчі СБУ задокументували злочини ворожих поплічників, встановили їхнє місцезнаходження і затримали вісьмох з них у лютому 2024 року на території звільненого регіону.

Наразі суд визнав винними всіх дев’ятьох учасників окупаційного "виборчкому" за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, участь в організації та проведенні незаконних референдумів на тимчасово окупованій території).

Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності їхньої спільниці, яка ховається на тимчасово окупованій частині території України.