Генштаб ЗСУ: на Куп’янському напрямку росіяни намагалися прорвати оборону біля Петропавлівки і Загризового

Військовослужбовці 44-ї ОМБр ЗСУ веде вогонь з самохідної гаубиці 2С22 «Богдана» поблизу лінії фронту в Запорізькій області, 5

Станом на 16:00 15 серпня 08.на фронті відбулися 65 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема, Гірки, Нововасилівка, Мар’їне, Славгород, Середина-Буда, Соснівка, Яструбине, Кучерівка, Бояро-Лежачі, Ходине, Козине, Проходи Сумської області; Прогрес Чернігівської області. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Жихове, Бояро-Лежачі Сумської області; Красний Хутір Чернігівської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулися чотири бойові зіткнення. Крім того, ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинув 32 керовані авіабомби, а також здійснив 131 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському Сили оборони відбили три атаки противника поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка. Ще два бойові зіткнення продовжуються.

На Куп’янському російські окупанти намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Петропавлівка та Загризове. Загалом з початку доби на даному напрямку відбулося два бойові зіткнення.

На Лиманському російська армія здійснила вісім атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Карпівка, Шандриголове, Колодязі, Ямпіль, Григорівка. Одне бойове зіткнення триває.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак противника поблизу Григорівки, Серебрянки, Федорівки, Переїзного та в напрямку Сіверська.

На Краматорському українські захисники зупинили атаку противника в районі Оріхово-Василівки.

На Торецькому ворог здійснив шість штурмових дій поблизу Плещіївки, Степанівки, Яблунівки та Русиного Яру.

На Покровському російські загарбники здійснили 29 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Федорівка, Новоекономічне, Родинське, Сухецьке, Промінь, Покровськ, Звірове, Удачне, Дачне, Новоукраїнка. Сили оборони стримують натиск та відбили 24 атаки противника, п’ять боєзіткнень тривають.

На Новопавлівському ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Комишуваха, Зелене Поле, Маліївка, Запорізьке, Ольгівка. Сили оборони успішно відбили дві ворожі штурмові дії, ще три атаки тривають дотепер.

На Гуляйпільському окупанти завдали авіаційного удару по населеному пункту Білогір’я.

На Оріхівському ворог не проводив наступальних дій.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили три атаки окупантів в бік Приморського, Антонівського моста та острова Білогрудий.