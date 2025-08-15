ОВА: Росія завдала ракетного удару по Дніпру, є жерстви (доповнено)

У місті Дніпро відомо про влучання російської ракети. Є постраждалий. Перед цим у низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу удару балістичними ракетами.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Дніпровський район. Ракетна атака. Попередньо, є постраждалий. Виникла пожежа. Деталі уточнюємо", — ідеться у повідомленні.

Пізніше Сергій Лисак повідомив, що через ворожу атаку на Дніпровський район пошкоджені вантажівка та мікроавтобус. Загинув чоловік.

Напередоні у низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування балістики.