ОВА: Росія завдала ракетного удару по Дніпру, є жерстви (доповнено)

У місті Дніпро відомо про влучання російської ракети. Є постраждалий. Перед цим у низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу удару балістичними ракетами.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Дніпровський район. Ракетна атака. Попередньо, є постраждалий. Виникла пожежа. Деталі уточнюємо", — ідеться у повідомленні.
Пізніше Сергій Лисак повідомив, що через ворожу атаку на Дніпровський район пошкоджені вантажівка та мікроавтобус. Загинув чоловік.
Напередоні у низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування балістики.
- У Дніпропетровській області минулої доби російські війська понівечили будинки, ЛЕП і гаражі. Постраждав чоловік.