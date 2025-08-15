Больові точки. Проблеми під Добропіллям
На Закарпатті зійшли з рейок три вагони пасажирського поїзда

Ніхто з пасажирів та поїзної бригади не постраждав.

На Закарпатті зійшли з рейок три вагони пасажирського поїзда
поїзд на Закарпатті
Фото: пресслужба УЗ

На Закарпатті з рейок зійшли три вагони пасажирського поїзда №39/40 сполученням Запоріжжя — Солотвино. 

Як повідомили в Укрзалізниці, ніхто з пасажирів та поїзної бригади не постраждав.

За попередньою версією, причиною інциденту міг стати "викид" рейки через аномальну спеку. Остаточні обставини встановлюватиме спеціальна комісія.

В УЗ зазначили, що вже працюють над зміною логістики в регіоні та оцінюють строки відновлювальних робіт. Приміський поїзд №6581 Королево — Батьово тимчасово курсуватиме лише до станції Виноградів. Пасажирів рейсу №84 Солотвино — Київ попросили чекати повідомлення про об’їзний маршрут.

"Усіх гарантовано довеземо", – запевнили в компанії.

Згодом УЗ повідомила, що три вагони з пасажирами вже вирушили до кінцевої станції Солотвино. Рейс №84 до Києва відправиться за графіком у складі цих вагонів із подальшою пересадкою та об’їздом аварійної ділянки.
﻿
