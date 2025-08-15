Покровськ очищений від російських ДРГ. У місті працюють українські військові та переміщаються цивільні, однак пересування наразі суттєво обмежено.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

"7 корпус ДШВ ЗСУ показав, як виглядає сьогодні Покровськ. Силами 7-го корпусу ДШВ та суміжних підрозділів місто зачищене від ворожих груп та одиночних окупантів. В місті працюють українські військові, переміщаються місцеві жителі", — кажуть у Генштабі.

Однак, як додають військові, наразі пересування по самому місту суттєво обмежено.