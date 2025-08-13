Сили оборони: росіяни намагаються охопити Покровськ з півночі і з південного заходу

Російська армія намагається охопити Покровськ на Донеччині з півночі і з південного заходу.

Про це в телеефірі заявив речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов, пише Укрінформ.

"Довкола Покровська тривають постійні бої. Ворог намагається охоплювати місто з двох боків: з півночі і з південного сходу, і водночас із півдня і південного заходу", — каже речник.

Сили оборони намагають знищити якомога більше росіян і відбити ворожі атаки на обох напрямках.

"Хоча з чисельною перевагою, яку ворог там має, це дійсно непросто", — додає Трегубов.