РЖД у вогні
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Сили оборони: росіяни намагаються охопити Покровськ з півночі і з південного заходу

Сили оборони стримують ворога та завдають втрат окупантам.

Сили оборони: росіяни намагаються охопити Покровськ з півночі і з південного заходу
Зеленський поїхав до Покровська
Фото: Офіс президента в Telegram

Російська армія намагається охопити Покровськ на Донеччині з півночі і з південного заходу.

Про це в телеефірі заявив речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов, пише Укрінформ.

"Довкола Покровська тривають постійні бої. Ворог намагається охоплювати місто з двох боків: з півночі і з південного сходу, і водночас із півдня і південного заходу", — каже речник.

Сили оборони намагають знищити якомога більше росіян і відбити ворожі атаки на обох напрямках.

"Хоча з чисельною перевагою, яку ворог там має, це дійсно непросто", — додає Трегубов.

  • На Покровському напрямку від початку доби відбулося найбільше боєзіткнень. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники вже відбили 23 атаки, бої тривають.
Теми: , , ,
