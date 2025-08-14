Ситуація на Добропільському напрямку стабілізована, – Донецька ОВА

Ситуація на Добропільському напрямку стабілізована.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“Завдяки героїчним зусиллям наших Сил оборони лінія фронту надійно тримається. Дякую всім, хто в цю скрутну мить виконав завдання на найскладнішій ділянці та показав приклад стійкості й професіоналізму. Ми своєю чергою, як обласна влада, продовжуємо допомагати війську, підтримувати безпеку в громадах і працюємо далі”, – написав Філашкін.

Нагадаємо, 11 серпня проєкт DeepState повідомив про активне просування російських військ в районі Добропілля. Згодом стало відомо, що «Азов» долучився до оборони на Покровському напрямку: противник, намагаючись просуватися на напрямку, зазнає значних втрат у живій силі та техніці.