На Закарпатті біля кордону зупинили двох порушників на самокатах

Їх зупинили за триста метрів від кордону.

Поблизу Ужгорода прикордонники Чопського загону затримали двох громадян України, які намагалися у незаконно пробратися до Словаччини на самокатах.

Про це розповіли у ДПСУ.

За допомогою засобів відеоспостереження правоохоронці помітили, як двоє чоловіків з наплічниками пересувалися в напрямку іншої держави на самокатах. Для пошуку та затримання правопорушників вислали групу реагування від відділу "Ужгород". Чоловіків зупинили за триста метрів від кордону.

Затримані виявилися жителями обласного центру Закарпаття віком 34 і 43 років. Під час перевірки оперативники загону встановили, що обох вже звинувачують за ч.3 ст.307 ККУ "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів".

Правопорушники зізналися, що хотіли потрапити поза пунктами пропуску до країн ЄС, щоб там працевлаштуватися і жити та уникнути кримінальної відповідальності.

Вони заздалегідь склали маршрут, та, добре знаючи місцевість, вирушили до держрубежу.

Затриманих доставили у прикордонний підрозділ. Після встановлення всіх обставин справи їх притягнуть до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону.