РЖД у вогні
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Bihus: компанія 90-річної матері нардепа Молотка з чималою націнкою продавала фортифікаційні товари для Сумщини

Крім того, підрядник купував протитанкові піраміди у компанії ТОВ «Норд Трек». Ця структура, судячи з декларації нардепа Молотка, платить зарплату його співмешканці.

нардеп Ігор Молоток
Фото: facebook

Компанія, яка будувала фортифікації у Сумській області за завищеними цінами, закуповувала матеріали у фірм, пов’язаних із нардепом Ігорем Молотком (входить до комітету Ради з питань бюджету). Зокрема, одна з фірм, що продавала товари з націнкою, записана на його матір, йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

З початку 2024 року уряд виділив на фортифікації Сумської та Запорізької областей понад 4 мільярди гривень. Вагому частину бюджету отримали обласні державні адміністрації, які й укладали договори з підрядниками на будівництво та облаштування оборонних ліній.

Журналісти детально розібрали фінансову складову зведення фортифікацій і з’ясували, що на роботах щонайменше в декількох областях, зокрема – Сумській та Запорізькій – держава могла втратити десятки мільйонів.

Близько 126 мільйонів гривень на облаштування оборонних рубежів у Сумській області отримала компанія ТОВ «ТД «Дінастія». Зокрема, для цих робіт вона закупила на понад 40 млн грн матеріалів у компанї «Шостстройресурс». Цю фірму згодом записали на 90-річну матір нардепа Ігоря Молотка. Як встановили журналісти, «Шостстройресурс» купувало матеріали у виробника і перепродувало їх ТОВ «ТД «Дінастія» з чималою націнкою.

До Молотка журналістів привела ще одна компанія, в якої підрядник купував протитанкові піраміди – ТОВ «Норд Трек». Ця структура, судячи з декларації нардепа, платить зарплату його співмешканці. На такій схемі, за підрахунками журналістів, держава могла втратити щонайменше 9,5 мільйонів гривень.

Фото: Bihus.info

Ігор Молоток – нардеп ще з 2012-го. Тоді – регіонал, а зараз – член депутатської групи «За майбутнє». У 2019 році обрався в Раду як мажоритарник від Сумської області. У Верховній Раді Молоток входить у комітет з питань бюджету.

Також зазначимо, що Ігор Молоток був одним із тих нардепів, хто голосував за скандальний закон 12414, який був ухвалений з порушенням Регламенту Верховної Ради України та підпорядкував НАБУ та САП Генеральному прокурору.

У відповіді журналістам нардеп повідомив, що не отримує вигоду від діяльності згаданих компаній, не впливав на те, щоб вони отримували замовлення на будівництво фортифікацій, і не володіє інформацією про діяльність інших осіб.
