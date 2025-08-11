DeepState: в районі Добропілля активно здійснюється просування російських військ

Росіяни змогли за допомогою постійного тиску, переважаючою кількістю піхоти, здійснити просування в н. п. Кучерів Яр та Золотий Колодязь. Там вони проводять накопичення для подальшого розвитку успіху.

Про це повідомляють аналітики DeepState.

“На відрізку свого шляху московити пробують встановлювати свої позиції, закріплюватися на місцевості. Також з Кучеревого Яру по посадках кацапи пролізли в населений пункт Веселе і проводять накопичення й там”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що за останню добу в селі Веселе було зафіксовано вже близько двох десятків окупантів.

Також армія РФ продовжує розвивати свій успіх в напрямку траси Добропілля-Краматорськ, фіксуючись в районі Нововодяного та Петрівки.

Згідно з картою DeepState, росіяни станом на вечір 11 серпня, змогли з 7 серпня розвинути прорив на глибину близько 15 км і близько 5–6 км по фронту.

Фото: Мілітарний Порівняння карти DeepState за 7 та 11 серпня

“Обстановка складається доволі хаотично, адже ворог, знайшовши прогалини в обороні, просочується в глибину, пробує швидко закріплятися, накопичуватися для подальшого просування, в той час, як деякі особи в командуванні певної бригади або не розуміють всю глибину проблеми, або подають ситуацію як "контрольовану", в якій "всіх убили, всіх зупинили". Однак з цим не згодні самі військові, які тримають там оборону і намагаються зрозуміти, що відбувається”, - наголосили аналітики.

DeepState нагадує, що район Золотого Колодязя, Шахового та інших населених пунктів в цих околицях є місцевістю побудови нових, важких інженерно-фортифікаційних споруд з якісними інженерними загородженнями та якісно спорудженими позиціями по типу ВОП, РОП, які росіяни обходять, а в подальшому займуть і використають для своєї оборони.

“Після остаточного закріплення та накопичення, будуть обов'язкові спроби рухатися в глибину території, а також будуть підтягуватися екіпажі дронів, які ускладнять перебудову альтернативної логістики і утримання навколишніх позицій для Сил Оборони. З таким розвитком подій, якщо він не зміниться, ми можемо наштовхнутися на момент, що Добропілля впаде швидше ніж Покровськ”, - підсумували аналітики DeepState.

В свою чергу, пресслужба ОСУВ “Дніпро” запевнила, що проникнення малих груп росіян, “хоч і спричиняє необхідність залучення резервів для їх знищення, але не є “взяттям під контроль території”.

“Нерозуміння цього вже не раз викликало помилки при аналізуванні ситуації та при публічних обговореннях в районі Покровсько-Мирноградської агломерації”, - наголосили в ОСУВ “Дніпро”, і закликали не поширювати інформацію з неперевірених та недостатньо поінформованих джерел.