Малюк: для операції “Павутина” СБУ створила логістичну компанію у Челябінську

Голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк розповів подробиці щодо операції “Павутина”.

Для реалізації операції СБУ створила логістичну компанію у Челябінську. Для цього орендували офісне приміщення і склади, які знаходилися поруч із місцевим управлінням ФСБ. Також придбали п’ять вантажних автомобілів, які перевозили різні вантажі, щоб закріпити роботу під прикриттям.

Також СБУ довелося організувати завезення до Росії підсанкційних товарів, зокрема акумуляторних станцій, які були в будиночках.

“Кожен з мисливських будиночків – повністю автономний. У них знаходилися батареї EcoFlow, сонячні батареї та інші групи товарів. Це давало можливість безперервно підживлювати дрони. Спецоперація могла відбутися і у прохолодну пору року, а там температура іноді падає нижче мінус 40 градусів. Тож дрон мав бути повністю заряджений. Але це водночас завдавало додаткові труднощі, аби завезти ці будиночки на територію РФ. Ми пройшли “сім кіл пекла”, щоб досягти результату”, – наголосив Василь Малюк.

Очільник СБУ зазначив, що дрони, якими вразили літаки, унікальні.

“В них є декілька різновидів зв’язку. Бойова компонента кожного БпЛА складалася з двох частин по 800 грамів (тобто загалом 1600) спеціальної суміші, яку ми розробляли саме для цієї операції. Вона має кумулятивно-фугасний ефект: для того, щоб пропалювати сам корпус літака і вже всередині спричиняти вибух”, – розповів Малюк.

1 червня Служба безпеки України почала масштабну спецоперацію під назвою "Павутина" зі знищення ворожої бомбардувальної авіації в тилу Росії. Дрони СБУ відпрацювали по літаках, які щоночі бомблять українські міста. Наразі відомо про ураження понад 40 літаків, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.