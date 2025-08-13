​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
РЖД у вогні
РЖД у вогні
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ГоловнаСуспільствоВійна

Мерц: Україна готова до переговорів і обговорень територіальних питань, але про юридичне визнання окупованих частин не йдеться

Канцлер Німеччини запевнив, що Україна не віддасть росіянам свою землю. 

Мерц: Україна готова до переговорів і обговорень територіальних питань, але про юридичне визнання окупованих частин не йдеться
Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц
Фото: ОПУ

Україна готова до переговорів із Росією і готова обговорювати територіальні питання. Але вихідною позицією є контактна лінія і про те, аби юридично визнавати окуповані території, розмов немає, сказав німецький канцлер Фрідріх Мерц за результатами відеозустрічі з американським президентом і європейськими лідерами. 

Президент України Володимир Зеленський брав участь у розмові з Німеччини, куди він нині прибув. Мерц назвав розмову з Дональдом Трампом дуже конструктивною. 

Трамп одразу після зустрічі з російським президентом на Алясці має проінформувати про результати розмови спершу Володимира Зеленського, а тоді – лідерів Європи. 

"Є надія на зрушення і на мир в Україні. З боку Європи ми згуртовані", – прокоментував Мерц. 

  • Зустріч Дональда Трампа й Владіміра Путіна відбудеться 15 серпня в штаті Аляска. Це буде першою зустріччю російського і американського лідерів за повномасштабну війну.
  • За даними преси, Росія як умову для перемир'я називає відмову України від Донецької області. 
  • Напередодні поїздки Путіна до Штатів Зеленський активізував контакти зі світовими лідерами. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies