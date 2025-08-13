Мерц: Україна готова до переговорів і обговорень територіальних питань, але про юридичне визнання окупованих частин не йдеться

Україна готова до переговорів із Росією і готова обговорювати територіальні питання. Але вихідною позицією є контактна лінія і про те, аби юридично визнавати окуповані території, розмов немає, сказав німецький канцлер Фрідріх Мерц за результатами відеозустрічі з американським президентом і європейськими лідерами.
Президент України Володимир Зеленський брав участь у розмові з Німеччини, куди він нині прибув. Мерц назвав розмову з Дональдом Трампом дуже конструктивною.
Трамп одразу після зустрічі з російським президентом на Алясці має проінформувати про результати розмови спершу Володимира Зеленського, а тоді – лідерів Європи.
"Є надія на зрушення і на мир в Україні. З боку Європи ми згуртовані", – прокоментував Мерц.
- Зустріч Дональда Трампа й Владіміра Путіна відбудеться 15 серпня в штаті Аляска. Це буде першою зустріччю російського і американського лідерів за повномасштабну війну.
- За даними преси, Росія як умову для перемир'я називає відмову України від Донецької області.
- Напередодні поїздки Путіна до Штатів Зеленський активізував контакти зі світовими лідерами.