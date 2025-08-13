Мерц: Україна готова до переговорів і обговорень територіальних питань, але про юридичне визнання окупованих частин не йдеться

Канцлер Німеччини запевнив, що Україна не віддасть росіянам свою землю.

Україна готова до переговорів із Росією і готова обговорювати територіальні питання. Але вихідною позицією є контактна лінія і про те, аби юридично визнавати окуповані території, розмов немає, сказав німецький канцлер Фрідріх Мерц за результатами відеозустрічі з американським президентом і європейськими лідерами.

Президент України Володимир Зеленський брав участь у розмові з Німеччини, куди він нині прибув. Мерц назвав розмову з Дональдом Трампом дуже конструктивною.

Трамп одразу після зустрічі з російським президентом на Алясці має проінформувати про результати розмови спершу Володимира Зеленського, а тоді – лідерів Європи.

"Є надія на зрушення і на мир в Україні. З боку Європи ми згуртовані", – прокоментував Мерц.