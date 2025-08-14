​У Харкові поліцейський забрав товариша з ВЛК під виглядом "затримання"

Правоохоронця засудили до п'яти років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з іспитовим терміном.

У Харкові засудили правоохоронця, якого обвинувачували у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на вирок Індустріального районного суду Харкова від 12 серпня 2025 року.

Обвинувачений - уродженець Харкова, який працює на посаді дільничного офіцера поліції. 17 серпня 2024 року він прийшов до поліклініки в Індустріальному районі Харкова, де його товариш проходив ВЛК.

"Будучи одягненим у формений одяг Національної поліції України, використовуючи своє службове становище та пов`язані з цим можливості, зайшов в кабінет здачі аналізів та повідомив присутнім медичним працівникам, що військовозобов`язаний затриманий за шахрайство, та йому необхідно пройти до відділу поліції для проведення із ним слідчих дій", — йдеться у вироку.

Далі чоловіки вийшли з приміщення лікарні і пішли у невідомому напрямку.

Свою вину поліцейський визнав. Його засудили до п'яти років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з іспитовим терміном.