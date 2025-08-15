Кабмін схвалив законопроєкт про нову систему наукових та інноваційних пріоритетів

Пріоритети формуватимуть з урахуванням потреб оборони, повоєнної відбудови та реального сектору економіки.

Уряд підтримав підготовлений МОН законопроєкт «Про пріоритетні напрями наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності». Невдовзі Верховна Рада України розгляне законопроєкт.

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Денис Курбатов.

«Україна отримає чітку й лаконічну архітектуру нової системи пріоритетів наукової та інноваційної діяльності, що нарешті має розвʼязати давню проблему обов'язкової прив'язки будь-якої тематики до напряму пріоритетів. З одного боку нові пріоритети мають забезпечити можливості для підтримки проривних рішень серед прикладних наукових досліджень і розробок, з іншого — надається академічна свобода для передової науки», - зазначив Курбатов.

Проєкт передбачає кардинальне оновлення підходів до визначення та фінансування пріоритетів у цих сферах освіти.

Замість чинного переліку з понад 500 напрямів у проєкті пропонують залишити до 10 ключових, визначених на основі форсайт-досліджень — інструменту стратегічного прогнозування, що допомагає виявляти перспективні тенденції у науці, технологіях та економіці.

Новий підхід передбачає:

конкурсне фінансування — за вузькими пріоритетами;

базове — без тематичних обмежень, відповідно до академічної свободи та результатів держатестації;

єдину систему пріоритетів, де парламент ухвалює довгострокові (10 років) напрями, а уряд формує середньострокові (5 років);

пріоритети формуватимуться з урахуванням потреб оборони, повоєнної відбудови та реального сектору економіки, а результати досліджень мають мати практичне застосування.

Проєкт закону невдовзі розгляне парламент. Його ухвалення дозволить сформувати новий перелік напрямів, за якими держава надаватиме підтримку науковій та інноваційній діяльності.