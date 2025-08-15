Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
РЖД у вогні
РЖД у вогні
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
ГоловнаСуспільствоОсвіта

Кабмін схвалив законопроєкт про нову систему наукових та інноваційних пріоритетів

Пріоритети формуватимуть з урахуванням потреб оборони, повоєнної відбудови та реального сектору економіки.

Кабмін схвалив законопроєкт про нову систему наукових та інноваційних пріоритетів
Денис Курбатов
Фото: пресслужба МОН

Уряд підтримав підготовлений МОН законопроєкт «Про пріоритетні напрями наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності». Невдовзі Верховна Рада України розгляне законопроєкт.    

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Денис Курбатов.

«Україна отримає чітку й лаконічну архітектуру нової системи пріоритетів наукової та інноваційної діяльності, що нарешті має розвʼязати давню проблему обов'язкової прив'язки будь-якої тематики до напряму пріоритетів. З одного боку нові пріоритети мають забезпечити можливості для підтримки проривних рішень серед прикладних наукових досліджень і розробок, з іншого — надається академічна свобода для передової науки», - зазначив Курбатов.

Проєкт передбачає кардинальне оновлення підходів до визначення та фінансування пріоритетів у цих сферах освіти.

Замість чинного переліку з понад 500 напрямів у проєкті пропонують залишити до 10 ключових, визначених на основі форсайт-досліджень — інструменту стратегічного прогнозування, що допомагає виявляти перспективні тенденції у науці, технологіях та економіці.

Новий підхід передбачає: 

  • конкурсне фінансування — за вузькими пріоритетами;
  • базове — без тематичних обмежень, відповідно до академічної свободи та результатів держатестації;
  • єдину систему пріоритетів, де парламент ухвалює довгострокові (10 років) напрями, а уряд формує середньострокові (5 років);
  • пріоритети формуватимуться з урахуванням потреб оборони, повоєнної відбудови та реального сектору економіки, а результати досліджень мають мати практичне застосування.

Проєкт закону невдовзі розгляне парламент. Його ухвалення дозволить сформувати новий перелік напрямів, за якими держава надаватиме підтримку науковій та інноваційній діяльності.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies