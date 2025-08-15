єОселя: держава компенсуватиме 70% першого внеску для переселенців та мешканців прифронтових територій

Уряд ухвалив рішення про розширення можливостей державної іпотечної програми єОселя. Відтепер додаткову підтримку при купівлі житла отримають внутрішньо переміщені особи (ВПО) та громадяни, зареєстровані на прифронтових територіях, повідомляє Мінекономіки.

«Ми розширюємо програму єОселя, щоб допомогти українцям, які постраждали від війни, придбати житло в безпечніших регіонах. Для ВПО та мешканців прифронтових територій відтепер держава покриватиме 70% першого внеску та щомісячних виплат протягом першого року, а також компенсуватиме витрати на оформлення іпотеки. Це підтримка для людей і водночас стимул для будівельної галузі та економіки загалом», — зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Новий механізм передбачає:

відшкодування до 70% першого внеску за іпотекою (але не більше 30% вартості житла);

до 70% компенсації щомісячних платежів протягом першого року кредитування;

до 40 тис. грн на відшкодування супутніх витрат — комісій, зборів і страхових платежів.

Обмеження щодо житла:

Максимальна вартість — до 2 млн грн.

Враховується вік об’єкта:

для ВПО:

у Києві та обласних центрах — не старше 10 років,

в інших населених пунктах — не старше 20 років;

для жителів прифронтових територій діють чинні правила програми:

на прифронтових територіях — до 10 років,

при купівлі поза межами таких територій — до 3 років.

Хто може скористатися:

внутрішньо переміщені особи, внесені до державної бази даних;

громадяни, зареєстровані на прифронтових територіях.

Подати заявку можна через мобільний застосунок Дія. Рішення щодо надання іпотечного кредиту ухвалює банк-партнер програми.

Постанова набирає чинності з 10 вересня 2025 року.

Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, ТАСКОМБАНК, BISBANK, Радабанк.