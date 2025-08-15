ЦПД: останнім часом YouTube заблокував в Україні понад 35 каналів осіб, які поширюють проросійські наративи

Упродовж останнього часу на території України YouTube заблокував понад 35 каналів осіб, які поширюють співзвучні російській пропаганді наративи. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Зокрема, заблоковано канали, пов’язані з наступними особами: