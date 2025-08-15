ЦПД: останнім часом YouTube заблокував в Україні понад 35 каналів осіб, які поширюють проросійські наративи

Упродовж останнього часу на території України YouTube заблокував понад 35 каналів осіб, які поширюють співзвучні російській пропаганді наративи. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.
Зокрема, заблоковано канали, пов’язані з наступними особами:
- ексведуча підсанкційного телеканалу NewsOne Діана Панченко (2 канали);
- ексведучий підсанкційного телеканалу NewsOne Олександр Шелест (2 канали);
- блогер Олексій Арестович (2 канали);
- політолог Вадим Карасьов;
- колишній нардеп, блогер Ігор Мосійчук;
- колишній нардеп Геннадій Балашов (2 канали);
- оголошений у розшук фігурант кримінального провадження Артем Дмитрук;
- блогер Ростислав Шапошніков (3 канали);
- політолог Костянтин Бондаренко;
- блогер Дмитро Василець (2 канали);
- фігурант кримінальних проваджень Павло Оніщенко;
- телеведуча Лана Шевчук;
- телеведучий Макс Назаров (Назар Діордіца);
- блогер Андрій Серебрянський, відомий як Андрій Луганський (6 каналів);
- російський журналіст, депутат держдуми рф Анатолій Вассерман;
- російська журналістка Юлія Латиніна;
- російська телеведуча Анастасія Кашеварова (2 канали);
- російський письменник-пропагандист Захар Прилєпін;
- російський телеведучий Руслан Осташко (2 канали)
- російський блогер Микола Стариков (2 канали) та інші.