У Черкаській області викрили незаконний видобуток газу

За даними слідства, після виключення компанії з балансуючої групи посадовець несанкціоновано відібрав понад 10 млн кубометрів газу.

У Черкаській області викрили схему розкрадання природного газу з газотранспортної системи держави. Слідство вважає організатором колишнього очільника правління місцевої газопостачальної компанії, повідомили в Нацполіції.

За даними правоохоронців, посадовець несанкціоновано відібрав понад 10 млн кубометрів газу. Збитки внаслідок цього оцінили в понад 251 млн гривень.

Фігуранту загрожує до шести років позбавлення волі.

“Правоохоронці встановили, що на початку 2023 року через заборгованість перед державним підприємством за вже отриманий природний газ, компанію було виключено з балансуючої групи та припинено постачання палива. Замість того щоб погасити борг і укласти новий договір, посадовець здійснив несанкціонований відбір понад 10 мільйонів кубометрів блакитного палива з газотранспортної системи України, завдавши державі збитків більш як 251 мільйон гривень”, – йдеться у повідомленні СБУ.

Ексглаві правління повідомили про підозру в зловживанні повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 статті 364-1). Йому загрожує до шести років позбавлення волі.