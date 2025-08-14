На Херсонщині внаслідок російських обстрілів сім людей загинуло та дев’ять поранено, пошкоджено понад 100 житлових будинків.

Про це повідомила Національна поліція.

Вранці російська армія з реактивних систем залпового вогню здійснила масований обстріл селища Чорнобаївка поблизу Херсона, також зачепило Степанівку. Внаслідок прямого влучання боєприпасу в будинок загинула 61-річна жінка, її тіло дістали з-під завалів. Ще п’ятеро людей поранені. 78-річний чоловік та жінки віком від 39 до 80 років отримали мінно-вибухові й черепно-мозкові травми, контузії.

З реактивних систем залпового вогню росіяни били по Комишанах. Загинув 65-річний чоловік та отримала поранення 64-річна жінка. Постраждалу госпіталізували з мінно-вибуховою травмою, вогнепальними пораненнями та відкритим переломом ноги.

Рятувальники вивезли жінку, яка згодом померла у кареті "швидкої", а тіло чоловіка забирали поліцейські. Коли правоохоронці помістили загиблого до броньованого автомобіля, російський дрон вдарив по службовому транспортному засобу правоохоронців.

У результаті троє поліцейських дістали мінно-вибухові й закриті черепно-мозкові травми, контузії. У двох із них зафіксовані уламкові поранення.