"Літо без війни": з Києва до Карпат вирушили діти загиблих і полонених військових

Цими вихідними чергова група - 62 дитини із родин загиблих, полонених і зниклих безвісти військових з Київщини та Житомирщини вирушили в табір у Карпатах. У Буковелі на них чекає насичена програма: екскурсії, творчі майстер-класи, зустрічі з митцями, спортивні секції та психологічна підтримка.

За три роки організатори повезли на відпочинок 4 тисячі дітей з родин загиблих, полонених та зниклих безвісти українських героїв з різних областей України. Цьогоріч планують оздоровити понад 650 дітей. Фінансовою підтримкою цього проєкту допомагають меценати - компанія "Українська бронетехніка", повідомляється у сюжеті "Еспресо".

"Ми підтримуємо фонд із 2022 року. Це наш обов’язок — дбати про цих дітей. Їхні батьки зробили великий подвиг. А ми маємо показати, що країна про них не забула", — наголосив генеральний директор компанії "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

"Від початку повномасштабної війни ми хотіли підтримати родини загиблих, полонених і зниклих безвісти так, як вміємо — через оздоровлення дітей. Тому у 2022 році запустили ініціативу "Літо без війни". І з того часу щороку організовуємо для дітей рекреаційний відпочинок. Це не лише Карпати, а також є поїздки за корон, як-от Болгарія та Греція", — каже проджект-менеджерка благодійного фонду "Українська фундація "Мрія" Анастасія Зарічна.