ОВА: у Костянтинівці на Донеччині досі залишаються 7,5 тисячі цивільних

Російські загарбники щодня скидають на Костянтинівку не менше 10 авіаційних бомб.

ОВА: у Костянтинівці на Донеччині досі залишаються 7,5 тисячі цивільних
Костянтинівка
Фото: Донецька ОВА

У прифронтовій Костянтинівці Донецької області досі залишаються 7492 цивільних. Місто перебуває під постійними російськими обстрілами.

Про це заявив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише Укрінформ.

"7492 людини зараз залишаються у місті. У Костянтинівку потрапити ще можна, заїжджають наші підрозділи поліції "Білі янголи". Благодійні організації в місто майже не заїжджають, тому що ворог контролює всі під’їзні шляхи. Але ми — як органи влади, так і поліція, — працюємо, щоб люди виїжджали", — сказав Філашкін.

Філашкін додає, що раніше у місті було понад 40 тисяч людей, та більша частина мешканців виїхала.

ЗА словами начальника ОВА, російські загарбники щодня скидають на Костянтинівку не менше 10 авіаційних бомб. Попри обстріли у місті ще працюють медичні пункти і деякі крамнички. Також завозять благодійну допомогу для населення – питну воду, ліки.

"Але декілька днів тому, на жаль, наші лікарі після нічного чергування їхали додому і потрапили під FPV-дрон, одна людина загинула та дві дістали поранення", — сказав Філашкін.

За його словами, ворог вистежує всі транспортні засоби, які їдуть містом.

  • Розпочалась обов'язкова евакуація родин з дітьми у примусовий спосіб з міста Бiлозерське, сiл Благодать, Бокове, Веселе Поле, Весна, Мирове, Нововодяне Білозерської громади та з селища Свягогорiвка, сiл Вiкторiвка, Bipiвка, Копанi, Нововiкторiвка, Новоукраїнка та Степи Добропільської громади.
