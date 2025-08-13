РЖД у вогні
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Війна

Розпочалась примусова евакуація родин з дітьми із низки сіл у Білозерській та Добропільській громадах Донеччини

Загалом у визначених населених пунктах зараз орієнтовно перебувають 1150 дітей.

Розпочалась примусова евакуація родин з дітьми із низки сіл у Білозерській та Добропільській громадах Донеччини
Фото: телеграм / Zelenskiy

Розпочалась обов'язкова евакуація родин з дітьми у примусовий спосіб з міста Бiлозерське, сiл Благодать, Бокове, Веселе Поле, Весна, Мирове, Нововодяне Білозерської громади та з селища Свягогорiвка, сiл Вiкторiвка, Bipiвка, Копанi, Нововiкторiвка, Новоукраїнка та Степи Добропільської громади.

Як зазначив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, відповідне рішення прийняли на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Донецької області.

Всього у цих населених пунктах зараз орієнтовно перебувають 1150 дітей. 

“Дав доручення місцевій владі, керівникам структурних підрозділів ОДА у координації з правоохоронцями якомога швидше організувати евакуацію сімей, в яких перебувають ці діти, та забезпечити належні умови проживання на більш безпечній території України”, – написав Філашкін. 

Він у черговий раз наголоси, що перебування на території Донецької області несе постійну небезпеку. 

“Евакуюйтесь, поки це ще можливо! Бережіть своїх близьких та не наражайте їх на небезпеку!” – закликав глава Донецької ОВА. 

Нагадаємо, за даними проєкту DeepState, в районі Добропілля триває активне просування російських військ. Згодом стало відомо, що «Азов» долучився до оборони на Покровському напрямку: противник, намагаючись просуватися на напрямку, зазнає значних втрат у живій силі та техніці.
