Розпочалась примусова евакуація родин з дітьми із низки сіл у Білозерській та Добропільській громадах Донеччини

Загалом у визначених населених пунктах зараз орієнтовно перебувають 1150 дітей.

Розпочалась обов'язкова евакуація родин з дітьми у примусовий спосіб з міста Бiлозерське, сiл Благодать, Бокове, Веселе Поле, Весна, Мирове, Нововодяне Білозерської громади та з селища Свягогорiвка, сiл Вiкторiвка, Bipiвка, Копанi, Нововiкторiвка, Новоукраїнка та Степи Добропільської громади.

Як зазначив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, відповідне рішення прийняли на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Донецької області.

“Дав доручення місцевій владі, керівникам структурних підрозділів ОДА у координації з правоохоронцями якомога швидше організувати евакуацію сімей, в яких перебувають ці діти, та забезпечити належні умови проживання на більш безпечній території України”, – написав Філашкін.

Він у черговий раз наголоси, що перебування на території Донецької області несе постійну небезпеку.

“Евакуюйтесь, поки це ще можливо! Бережіть своїх близьких та не наражайте їх на небезпеку!” – закликав глава Донецької ОВА.

Нагадаємо, за даними проєкту DeepState, в районі Добропілля триває активне просування російських військ. Згодом стало відомо, що «Азов» долучився до оборони на Покровському напрямку: противник, намагаючись просуватися на напрямку, зазнає значних втрат у живій силі та техніці.