У Харківській області через агресію РФ одна людини загинула, одна – постраждала

Упродовж доби у Харківській області унаслідок російської агресії РФ одна людини загинула, одна – постраждала.

Як повідомив у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області.

У селищі Ківшарівка Куп'янської громади загинув 48-річний чоловік, а в Куп'янську постраждала 72-річна жінка.Ворог застосовував по Харківщині 3 fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури. Зокрема у с.Прудянка Харківського району пошкоджений приватний будинок, а в с. Малий Бурлук Куп'янського району – сільський клуб.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень у районах Вовчанська, Кам’янки, Западного та Фиголівки.

На Куп’янському напрямку відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки.