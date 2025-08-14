Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
РЖД у вогні
РЖД у вогні
ГоловнаСуспільствоВійна

У Харківській області через агресію РФ одна людини загинула, одна – постраждала

Росіяни атакували 6 населених пунктів області.

У Харківській області через агресію РФ одна людини загинула, одна – постраждала
Наслідки російського удару, ілюстративне фото
Фото: Харківська ОВА

Упродовж доби у Харківській області унаслідок російської агресії РФ одна людини загинула, одна – постраждала.

Як повідомив у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області.

У селищі Ківшарівка Куп'янської громади загинув 48-річний чоловік, а в Куп'янську постраждала 72-річна жінка.Ворог застосовував по Харківщині 3 fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури. Зокрема у с.Прудянка Харківського району пошкоджений приватний будинок, а в с. Малий Бурлук Куп'янського району – сільський клуб.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень у районах Вовчанська, Кам’янки, Западного та Фиголівки. 

На Куп’янському напрямку відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки.

  • У Куп’янському районі на Харківщині російський дрон атакував поліцейську машину, унаслідок чого четверо правоохоронців, які їхали на виклик, отримали контузії.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies