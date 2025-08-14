У Харківській області через агресію РФ одна людини загинула, одна – постраждала

Упродовж доби у Харківській області унаслідок російської агресії РФ одна людини загинула, одна – постраждала.
Як повідомив у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області.
У селищі Ківшарівка Куп'янської громади загинув 48-річний чоловік, а в Куп'янську постраждала 72-річна жінка.Ворог застосовував по Харківщині 3 fpv-дрони.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури. Зокрема у с.Прудянка Харківського району пошкоджений приватний будинок, а в с. Малий Бурлук Куп'янського району – сільський клуб.
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень у районах Вовчанська, Кам’янки, Западного та Фиголівки.
На Куп’янському напрямку відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки.
- У Куп’янському районі на Харківщині російський дрон атакував поліцейську машину, унаслідок чого четверо правоохоронців, які їхали на виклик, отримали контузії.